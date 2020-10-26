На Донбассе за сутки зафиксировано одно нарушение режима тишины — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки со стороны боевиков зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет. Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности украинских военных режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
“Подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими воинами”, — добавили в штабе ООС.