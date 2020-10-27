ООС: з початку доби бойовики три рази порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Донбасі з початку поточної доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомив капітан Михайло Шаравара із пресцентру Міністерства оборони України під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“26 жовтня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Так, російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю в районі населених пунктів Широкине та Мар’їнка, а поблизу Авдіївки противник задіяв гранатомети різних систем.
Станом на 12 годину поточної доби, російсько-окупаційні війська один раз відкривали неприцільний вогонь на Донецькому напрямку. Близько 11 години, противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного”, - зазначив Шаравара.
Повідомляється, що на ворожі провокації українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає.
Нагадаємо, вчора бойовики відкривали вогонь біля Мар'їнки.