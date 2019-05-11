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ООС: с начала суток боевики дважды нарушили режим "тишины"

ООС: с начала суток боевики дважды нарушили режим "тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Так, враг обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Пески, а из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - проинформировали в штабе.

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Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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