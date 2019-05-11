ООС: з початку доби бойовики двічі порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. З початку поточної доби, станом на 18:00, незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. Усі обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", - йдеться в повідомленні.
Так, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля населеного пункту Піски, а зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - проінформували у штабі.
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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 10 травня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.