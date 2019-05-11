ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, є поранений

КИЇВ. 11 травня. УНН. 10 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.