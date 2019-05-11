ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. 10 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
Крім того, збройні формування Російської Федерації обстріляли з ручних протитанкових гранатометів населений пункт Травневе, створивши загрозу для життя і здоров'я цивільного населення. На щастя, жертв серед мирних мешканців вдалось уникнути.
Упродовж минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Новомихайлівка;
двічі з автоматичних станкових гранатометів – біля міста Авдіївка;
двічі з гранатометів різних систем – поблизу населених пунктів Чермалик і Павлопіль.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:
двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новозванівка;
з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем – біля населеного пункту Новолуганське;
з мінометів калібру 120 мм – біля міста Попасна;
з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новгородське;
з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Майорськ.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня двох бойовиків було поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.