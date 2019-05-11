ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Майское, создав угрозу для жизни и здоровья гражданского населения. К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать.
За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка;
дважды с автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка;
дважды из гранатометов различных систем - вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;
из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - у населенного пункта Новолуганское;
из минометов калибра 120 мм - у города Попасная;
с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;
из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Майорск.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 9 мая двое боевиков были ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.