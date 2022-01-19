В зоне ООС не нарушали "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Вчера, 18 января, и сегодня на востоке Украины российские боевики не нарушали режим "тишины". Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
"За прошедшие сутки, 18 января, и по состоянию на 7 часов утра текущего дня со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Напомним
На Крещение сообщили о возможных провокациях в зоне ООС. Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января российские войска готовят обстрел верующих на пруду “Кирпичный” в Петровском районе Донецка.