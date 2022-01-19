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15 марта, 19:03 • 106983 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144009 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123929 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117409 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105094 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101609 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93563 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В зоне ООС не нарушали "тишину"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Вчера, 18 января, и сегодня на востоке Украины российские боевики не нарушали режим "тишины". Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

"За прошедшие сутки, 18 января, и по состоянию на 7 часов утра текущего дня со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Напомним

На Крещение сообщили о возможных провокациях в зоне ООС. Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января российские войска готовят обстрел верующих на пруду “Кирпичный” в Петровском районе Донецка.

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