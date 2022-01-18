Бойовики на Донбасі готують обстріл вірян на Водохреще: в ООС повідомили про можливі провокації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Водохреща можлива провокація в зоні ООС у Донецькій області. Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій, 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян на ставку “Цегляний” у Петровському районі Донецька, передає УНН.
Деталі
за даними Центру, метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації.
"Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин)", — йдеться у повідомленні.
Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями. Ця провокація знову ж таки може бути використана для створення приводу для початку ведення активних бойових дій, додали у Центрі.
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Доповнення
Пентагон підтвердив, що у США є дані про підготовку Росією приводу для вторгнення в Україну.
У Білому домі заявили, що Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія готується до вторгнення в Україну найближчим часом. Російські військові планують розпочати військове вторгнення між серединою січня та серединою лютого.
Контекст
Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.