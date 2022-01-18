Боевики на Донбассе готовят обстрел верующих на Крещение: в ООС сообщили о возможных провокациях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На Крещение возможна провокация в зоне ООС в Донецкой области. Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих на пруду “Цегляный” в Петровском районе Донецка, передает УНН.
Детали
По данным Центра, целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.
"Провокационный обстрел возможен с вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на шахте, которая уже давно не работает (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", — говорится в сообщении.
Кроме того, русские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным минскими договоренностями. Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала ведения активных боевых действий, добавили в Центре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики на Донбассе допустили утечку химикатов, что может стать поводом для вторжения России - разведка
Дополнение
Пентагон подтвердил, что у США имеются сведения о подготовке Россией повода для вторжения в Украину.
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия готовится к вторжению в Украину в ближайшее время. Российские военные планируют начать военное вторжение между серединой января и серединой февраля.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.