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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 5967 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

У зоні ООС не порушували "тишу"

У зоні ООС не порушували "тишу"

Київ • УНН

 • 14412 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Вчора, 18 січня, та сьогодні на сході України російські бойовики не порушували режим "тиші". Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.

Деталі

"Упродовж минулої доби, 18 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Водохреща повідомили про можливі провокації в зоні ООС. Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій, 19 січня російські війська готують обстріл вірян на ставку “Цегляний” у Петровському районі Донецька.

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