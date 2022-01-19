У зоні ООС не порушували "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Вчора, 18 січня, та сьогодні на сході України російські бойовики не порушували режим "тиші". Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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"Упродовж минулої доби, 18 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
На Водохреща повідомили про можливі провокації в зоні ООС. Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій, 19 січня російські війська готують обстріл вірян на ставку “Цегляний” у Петровському районі Донецька.