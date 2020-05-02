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ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев • УНН

 • 12992 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. За последние сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения, еще один - уже сегодня, 2 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного и дважды у Тарамчук враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Защитников Каменки оккупанты дважды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Старогнатовки оккупанты четыре раза обстреляли с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Гнутово и Лебединского вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Вблизи Невельского зафиксировано использование вражеского автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 28 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраинам Южного и Мироновского враг выпустил 14 мин 120-го калибра, а по нашим позициям неподалеку Новотошковское дважды вел огонь из минометов 82-го калибра - 11 мин.

По населенному пункту Хутор Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Майского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения. Потери противника уточняются.

Сегодня, 2 мая, было зафиксировано девять нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Неподалеку Хутора Свободного враг трижды применял минометы. В общем оккупанты выпустили по нашим позициям 8 мин 120 мм и 51 мина 82-го калибра.

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Окраине Крымского враг обстреливал из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Ореховому противник дважды вел огонь из минометов 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Наши позиции неподалеку Южного захватчики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Сегодня, 2 мая, в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на передовую в зону ООС передали средства медзахисту от COVID-19.

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