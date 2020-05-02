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ООС: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. За останню добу збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів отримали поранення, ще один - уже сьогодні, 2 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, є поранені

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював наші позиції неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного та двічі біля Тарамчука ворог застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Оборонців Кам’янки окупанти двічі обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Захисників Старогнатівки окупанти чотири рази обстріляли із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Гнутового та Лебединського вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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Поблизу Невельського зафіксовано використання ворожого автоматичного станкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці тричі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використали 28 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По околицях Південного та Миронівського ворог випустив 14 мін 120-го калібру, а по наших позиціях неподалік Новотошківського двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру – 11 мін.

По населеному пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82 мм мінометів, а неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів отримали поранення. Втрати противника уточнюються.

Сьогодні, 2 травня, було зафіксовано дев’ять порушень збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню, більшість з яких у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Неподалік Хутора Вільного ворог тричі застосовував міномети. Загалом окупанти випустили по наших позиціях 8 мін 120 мм та 51 міна 82-го калібру.

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Околиці Кримського ворог обстрілював зі 120 мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Оріховому противник двічі вів вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Наші позиції неподалік Південного загарбники обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Сьогодні, 2 травня, внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, на передову в зону ООС передали засоби медзахисту від COVID-19.

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