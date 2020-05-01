У штабі ООС показали на відео знищення ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У зоні проведення операції Об’єднаних сил українські військові знищили транспортний засіб бойовиків, яким вони підвозили боєприпаси. Відповідне відео виклали на сторінці Facebook штабу ООС, передає УНН.
“29 квітня на Луганщині військовослужбовці ЗСУ за допомогою протитанкового ракетного комплексу знищили транспортний засіб російських окупантів, який здійснював підвезення боєприпасів на позиції”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що влучним пострілом наші захисники нагадали противнику про невідворотність покарання за свої злочинні дії.
Нагадаємо, з початку доби 1 травня в зоні проведення операції Об’єднаних сил бойовики порушували режим припинення вогню із застосуванням, зокрема, мінометів, гранатометів та кулеметів, двоє українських військових поранені.