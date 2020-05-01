В штабе ООС показали на видео уничтожение вражеской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные уничтожили транспортное средство боевиков, которым они подвозили боеприпасы. Соответствующее видео выложили на странице Facebook штаба ООС, передает УНН.
"29 апреля в Луганской области военнослужащие ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожили транспортное средство российских оккупантов, которое осуществляло подвоз боеприпасов на позиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что метким выстрелом наши защитники напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия.
Напомним, с начала суток 1 мая в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушали режим прекращения огня с применением, в частности, минометов, гранатометов и пулеметов, два украинских военных ранены.