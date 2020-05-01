В штабе ООС показали на видео уничтожение вражеской техники

"29 апреля в Луганской области военнослужащие ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожили транспортное средство российских оккупантов, которое осуществляло подвоз боеприпасов на позиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что метким выстрелом наши защитники напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия.

Напомним, с начала суток 1 мая в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушали режим прекращения огня с применением, в частности, минометов, гранатометов и пулеметов, два украинских военных ранены.



