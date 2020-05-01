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ООС: з початку доби двоє поранених військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Станом на 12:30 в зоні проведення операції Об’єднаних сил бойовики порушували режим припинення вогню із застосуванням, зокрема, мінометів, гранатометів та кулеметів, двоє українських військових поранено. Про це на щоденному брифінгу повідомив представник пресцентру Міноборони полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

ООС: з початку доби двоє поранених військових

“За уточненою інформацією, на луганському напрямку на цей час обліковано 5 ворожих обстрілів”, — сказав Праута.

Так, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського, після опівночі з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а вранці — з міномету 120-го калібру, випустивши 10 мін. Біля Південного вночі розірвалися 6 ворожих мін 120-го калібру, а неподалік Новотошківського вранці — 7 мін калібру 82 мм.

Крім того, наші оборонці Травневого близько 6-ї години ранку припинили обстріл, який ворог вів з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

На донецькому напрямку мали місце 3 прицільні обстріли наших опорних пунктів в районі Богданівки. Усі ці обстріли не були тривалими, адже припинялися після адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил. Ще один обстріл окупанти влаштували біля Водяного.

“За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень. Після надання першої медичної допомоги їх було оперативно евакуйовано до лікувальних закладів. Стан здоров’я обох військовослужбовців задовільний. Втрати ворога в результаті ведення Об’єднаними силами вогню у відповідь уточнюються”, — повідомив Праута.

Нагадаємо, 30 квітня бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. За поточну добу, 1 травня, внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення.

Додамо, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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