ООС: с начала суток двое раненых военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По состоянию на 12:30 в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушали режим прекращения огня с применением, в частности, минометов, гранатометов и пулеметов, два украинских военных ранены. Об этом на ежедневном брифинге сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"По уточненной информации, на луганском направлении в настоящее время учтено 5 вражеских обстрелов", - сказал Праута.
Так, боевики дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского, после полуночи с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а утром - с миномета 120-го калибра, выпустив 10 мин. У Пивденного ночью разорвались 6 вражеских мин 120-го калибра, а неподалеку Новотошковского утром - 7 мин калибра 82 мм.
Кроме того, наши защитники Травневого около 6 часов утра прекратили обстрел, который враг вел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
На донецком направлении имели место 3 прицельных обстрела наших опорных пунктов в районе Богдановки. Все эти обстрелы ни были длительными, ведь прекращались после адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил. Еще один обстрел оккупанты устроили у Водяного.
"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. После оказания первой медицинской помощи они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное. Потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются", - сообщил Праута.
Напомним, 30 апреля боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки, 1 мая, в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.
Добавим, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.