На передову в зону ООС передали засоби медзахисту від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Для особового складу підрозділів, які беруть участь у бойових діях на Донбасі, доставлено партію медичних масок для захисту від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє служба звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook, інформує УНН.
Зазначається, що акція доставки гуманітарного медичного вантажу відбулась в рамках стратегічної ініціативи "Допомога Схід" під патронатом командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
"Ми розуміємо, що збереження здоров’я українських військовослужбовців, сьогодні для нас є пріоритетним завданням, тому усі медичні маски розподілені у кожну воюючу бригаду в Донецькій та Луганській областях і, звичайно, будуть там в нагоді для запобігання поширенню пандемії", - наголосив командувач.
Як повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування об'єднаних сил ЗС України продовжує здійснювати координацію роботи органів військового управління, щодо виконання практичних заходів у боротьбі з COVID-19 та реальними справами доводить ефективність стратегічної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід".
Також вказується, що засоби захисту для військовослужбовців ЗСУ придбано у партнерстві з волонтерами.
"Вже незабаром ми плануємо передати медичні маски українцям, які проживають поблизу лінії зіткнення", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ЗСУ на COVID-19 хворіють 54 людини.