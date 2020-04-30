На передовую в зону ООС передали средства медзащиты от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Для личного состава подразделений, участвующих в боевых действиях на Донбассе, доставлена партия медицинских масок для защиты от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины в Facebook, передает УНН.
Отмечается, что акция доставки гуманитарного медицинского груза состоялась в рамках стратегической инициативы "Помощь Восток" под патронатом командующего генерал-лейтенанта Сергея Наева.
"Мы понимаем, что сохранение здоровья украинских военнослужащих, сегодня для нас является приоритетной задачей, поэтому все медицинские маски распределены в каждую воюющую бригаду в Донецкой и Луганской областях и, конечно, там пригодятся для предотвращения распространения пандемии", - подчеркнул командующий.
Как сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, Командование объединенных сил ВС Украины продолжает осуществлять координацию работы органов военного управления по выполнению практических мероприятий в борьбе с COVID-19 и реальными делами доказывает эффективность стратегической гуманитарной инициативы "Помощь Восток".
Также указывается, что средства защиты для военнослужащих ВСУ приобретены в партнерстве с волонтерами.
"Очень скоро мы планируем передать медицинские маски украинцам, проживающим вблизи линии соприкосновения", - добавил он.
Как сообщалось ранее в УНН, в ВСУ на COVID-19 болеют 54 человека.