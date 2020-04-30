У ЗСУ на COVID-19 хворіють 54 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На ранок 30 квітня у Збройних силах України 54 особи хворіє на коронавірусну хворобу COVID-19, зокрема, за останню добу виявили два нових випадки. Водночас одужали вже 20 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 7:00 30 квітня в Збройних Силах України хворіє 54 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 20 осіб та 2 летальних випадки", - повідомили у Медиччних силах.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 47 особи.
"За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворі (Кіровоградська та Харківська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - додали у ЗСУ.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 10 тис. випадків COVID-19, з них 261 летальний.