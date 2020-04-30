В ВСУ на COVID-19 болеют 54 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На утро 30 апреля во Вооруженных силах Украины 54 человека болеет коронавирусной болезнью COVID-19, в частности, за последние сутки обнаружили два новых случая. В то же время выздоровели уже 20 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"На 7:00 30 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 54 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая", - сообщили в Медиччних силах.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Больные (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - добавили в ВСУ.
Напомним, в Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19, из них 261 летальный.