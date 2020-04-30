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В ВСУ на COVID-19 болеют 54 человека

В ВСУ на COVID-19 болеют 54 человека

Киев  •  УНН

 • 12336 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На утро 30 апреля во Вооруженных силах Украины 54 человека болеет коронавирусной болезнью COVID-19, в частности, за последние сутки обнаружили два новых случая. В то же время выздоровели уже 20 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На 7:00 30 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 54 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая", - сообщили в Медиччних силах.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Больные (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - добавили в ВСУ.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19, из них 261 летальный.

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