В ВСУ на COVID-19 болеют 54 человека

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На утро 30 апреля во Вооруженных силах Украины 54 человека болеет коронавирусной болезнью COVID-19, в частности, за последние сутки обнаружили два новых случая. В то же время выздоровели уже 20 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.