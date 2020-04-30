Комбату оголосили підозру за схему привласнення 272 тис. грн виплат учасникам бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру батальйону військової частини за схему привласнення 272 000 гривень, призначених для учасників бойових дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі ДБР повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, дислокованої на території Львівської області. Військовослужбовця підозрюють у пособництві ухилення військовослужбовцями від несення військової служби, а також в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 409 та ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - повідомили у бюро.
За попередньою інформацією, командир батальйону військової частини спільно з колегами по службі налагодив схему привласнення коштів призначених для виплат грошового забезпечення учасникам бойових дій в зоні ООС. Так, в період з березня по серпень 2019 року, двоє військовослужбовців отримали виплату в сумі 272 тисячі гривень, хоча насправді в цей період вони не перебували в зоні проведення бойових дій на Сході України, розповіли у ДБР.
"Крім цього, командир батальйону щомісяця одержував від двох підлеглих неправомірну вигоду за сприяння їм в ухиленні від військової служби. Загальна сума хабара одержаного військовослужбовцем становить 100 000 гривень", - вказали у бюро.
Нагадаємо, двом військовослужбовцям оголосили підозру за схему викрадення майна з військової частини.