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Двом військовослужбовцям оголосили підозру за схему викрадення майна з військової частини

Двом військовослужбовцям оголосили підозру за схему викрадення майна з військової частини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. ДБР повідомило про підозру двом військослужбовцям за недостачу автозапчастин до військової техніки на понад 1 мільйон гривень та розкрадання майна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику командира ремонтного полку та заступнику командира ремонтно-відновлювального батальйону однієї з військових частин, дислокованих на території Львівської області", - вказано у повідомленні.

Військовослужбовці підозрюються у викраденні та привласненні військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодінні ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, вчинених в умовах особливого періоду ( ч. 3 ст.410 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що військовослужбовці впродовж 2019 року налагодили схему викрадення майна з військової частини (запчастин до транспортних засобів). Унаслідок неправомірних дій посадових осіб попередня сума збитків військової частини склала понад 62 тисячі гривень. 

Під час обшуків у підозрюваних вилучено 21 елемент військової техніки, вартість яких буде встановлена після проведення відповідних експертиз. За результатами проведеної позапланової інвентаризації у господарській діяльності військової частини виявлено недостачу автозапчастин до військової техніки на суму понад 1 мільйон гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та їх відсторонення від займаних посад.

Нагадаємо, військовослужбовця підозрюють в привласненні близько 200 тисяч грн військової частини.

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