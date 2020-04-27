Військовослужбовця підозрюють в привласненні близько 200 тисяч грн військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Колишньому заступнику начальника фінансово-економічної служби військової частини в районі проведення ООС повідомлено про підозру в привласненні коштів військової частини в сумі близько 200 000 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, повідомили про підозру колишньому заступнику начальника фінансово-економічної служби військової частини в районі проведення Операції об’єднаних сил. Військовослужбовець підозрюється у привласненні військового майна, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України)",- йдеться в повідомленні.
Так, за попередньою інформацією, підозрюваний, маючи доступ до розподілу та нарахування грошового забезпечення та інших належних військовослужбовцям виплат, безпідставно перераховував на власний особистий картковий рахунок грошові кошти.
"Внаслідок незаконних дій військовослужбовця державі спричинено збитки у сумі близько 200 тисяч гривень",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині викрили розкрадання коштів, виділених медикам на маски і халати.