На Херсонщині викрили розкрадання коштів, виділених медикам на маски і халати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Херсонщині Служба безпеки викрила схему із розкрадання державних коштів через закупівлю засобів захисту. Посадовці купували маски та халати у приватної компанії за значно завищеними цінами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“За попередніми даними слідства, посадовці одного з районних центрів первинної медико-санітарної допомоги розробили механізм привласнення грошей, які були перераховані медустанові райрадою для протидії поширенню інфекційного захворювання. Для реалізації оборудки представники лікарні уклали договір з комерційною структурою з міста Каховка на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфікуючих засобів”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що фігуранти значно завищили вартість вказаної продукції. За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 тисяч гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.
Раніше УНН писав, що СБУ попередила спробу контрабанди 11 тисяч масок.