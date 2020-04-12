СБУ попередила спробу контрабанди 11 тисяч масок

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Служба безпеки України попередила у Закарпатській області спробу незаконного вивезення з країни партії товарів протиепідемічного призначення, а саме 11 тисяч захисних масок, заборонених урядом до експорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.