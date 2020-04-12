СБУ пресекла попытку контрабанды 11 тысяч масок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Служба безопасности Украины предупредила в Закарпатской области попытку незаконного вывоза из страны партии товаров противоэпидемического назначения, а именно 11 000 защитных масок, запрещенных правительством к экспорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
По предварительным данным следствия, инспектор отдела пограничной службы "Ужгород" Чопского пограничного отряда наладил коррупционный механизм получения денег за нелегальную переправку за границу противоэпидемической продукции.
В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от местного жителя 3 тысяч американских долларов. За указанную сумму пограничник "гарантировал" мужчине содействие в перемещении в одну из европейских стран вне установленных пунктов контроля 11000 защитных масок на более полумиллиона гривен.
Правоохранители задержали инспектора Госпогранслужбы соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Ужгородском районе при передаче первой части неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Операция проводилась Управлением СБУ в Закарпатской области совместно с УВВБ "Запад" и следователями Территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Львов, под процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона.
Напомню, Зеленский взялся за проблему с масками в аптеках.