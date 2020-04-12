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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34270 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42804 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58465 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59522 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83770 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75608 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101303 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130583 просмотра

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СБУ пресекла попытку контрабанды 11 тысяч масок

СБУ пресекла попытку контрабанды 11 тысяч масок

Киев  •  УНН

 • 12052 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Служба безопасности Украины предупредила в Закарпатской области попытку незаконного вывоза из страны партии товаров противоэпидемического назначения, а именно 11 000 защитных масок, запрещенных правительством к экспорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

По предварительным данным следствия, инспектор отдела пограничной службы "Ужгород" Чопского пограничного отряда наладил коррупционный механизм получения денег за нелегальную переправку за границу противоэпидемической продукции.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от местного жителя 3 тысяч американских долларов. За указанную сумму пограничник "гарантировал" мужчине содействие в перемещении в одну из европейских стран вне установленных пунктов контроля 11000 защитных масок на более полумиллиона гривен.

Правоохранители задержали инспектора Госпогранслужбы соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Ужгородском районе при передаче первой части неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась Управлением СБУ в Закарпатской области совместно с УВВБ "Запад" и следователями Территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Львов, под процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона.

Напомню, Зеленский взялся за проблему с масками в аптеках.

Украинские Национальные Новости

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