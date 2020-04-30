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Двум военным объявили подозрение за схему хищения имущества из воинской части

Двум военным объявили подозрение за схему хищения имущества из воинской части

Киев  •  УНН

 • 10558 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. ГБР сообщило о подозрении двум военнослужащих из-за недостачи автозапчастей к военной технике на более чем 1 млн гривен и хищений имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю командира ремонтного полка и заместителю командира ремонтно-восстановительного батальона одной из воинских частей, дислоцированных на территории Львовской области", - указано в сообщении.

Военнослужащие подозреваются в хищении и присвоении военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенных в условиях особого периода (ч. 3 ст.410 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что военнослужащие в течение 2019-го наладили схему хищения имущества из воинской части (запчастей к транспортным средствам). В результате неправомерных действий должностных лиц предварительная сумма ущерба воинской части составила более 62 000 гривен.

Во время обысков у подозреваемых изъято 21 элемент военной техники, стоимость которых будет установлена после проведения соответствующих экспертиз. По результатам проведенной внеплановой инвентаризации в хозяйственной деятельности воинской части обнаружена недостача автозапчастей к военной техники на сумму более чем 1 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и их отстранения от занимаемых должностей.

Напомним, военнослужащего подозревают в присвоении около 200 000 грн воинской части.

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