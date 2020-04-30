Комбату объявили подозрение за схему присвоения 272 тыс. грн выплат участникам боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру батальона воинской части за схему присвоения 272 000 гривен, предназначенных для участников боевых действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей, дислоцированной на территории Львовской области. Военнослужащего подозревают в пособничестве уклонению военнослужащими от несения военной службы, а также в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 409 и ч. 2 ст . 368 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в бюро.
По предварительной информации, командир батальона воинской части совместно с коллегами по службе наладил схему присвоения средств, предназначенных для выплат денежного довольствия участникам боевых действий в зоне ООС. Так, в период с марта по август 2019 года, двое военнослужащих получили выплату в сумме 272 000 гривен, хотя на самом деле в этот период они не находились в зоне проведения боевых действий на Востоке Украины, рассказали в ГБР.
"Кроме этого, командир батальона ежемесячно получал от двух подчиненных неправомерную выгоду за содействие им в уклонении от военной службы. Общая сумма взятки полученного военнослужащим составляет 100 000 гривен", - указали в бюро.
Напомним, двум военнослужащим объявили подозрение за схему похищения имущества с воинской части.