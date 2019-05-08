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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101532 просмотра

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7 марта, 13:58 • 103432 просмотра

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7 марта, 08:52 • 126731 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112580 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 138431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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ООС: боевики совершили пять обстрелов погиб украинский военный

ООС: боевики совершили пять обстрелов погиб украинский военный

Киев  •  УНН

 • 12886 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг пять раз обстрелял украинские позиции. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате погиб один украинский военный", - говорится в сообщении.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник обстрелял позиции Объединенных сил: из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь; с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединский; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное.

Напомним, сегодня от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения.

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