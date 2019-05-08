ООС: боевики совершили пять обстрелов погиб украинский военный

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате погиб один украинский военный", - говорится в сообщении.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник обстрелял позиции Объединенных сил: из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь; с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединский; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное.

Напомним, сегодня от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения.