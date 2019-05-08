ООС: бойовики здійснили п'ять обстрілів, загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог п'ять разів обстріляв українські позиції. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті загинув один український військовий“,- йдеться в повідомленні.
Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”. Тут противник обстріляв позиції Об’єднаних сил: з гранатометів різних систем — поблизу міста Мар’їнка; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Павлопіль; з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля села Лебединське; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля селища Опитне.
Нагадаємо, сьогодні від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню у вздовж усієї лінії зіткнення.