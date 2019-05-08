Бойовики на Донбасі в односторонньому порядку відмінили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню у вздовж усієї лінії зіткнення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр ООС, передає УНН.
“Через нахабне порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, було припинено роботи по відновленню будівель, які були пошкоджені в наслідок обстрілів. Через байдужість окупантів до потреб мирних жителів Донбасу призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, українська сторона не припинить відновлювати інфраструктуру регіону, а гуманітарна обстановка в районі проведення операції залишиться під контролем Об’єднаних сил.
Нагадаємо, з початку проведення операції Об’єднаних сил загинуло 102 військовослужбовці Збройних сил України.