Боевики на Донбассе в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.
"Из-за наглого нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, были приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов. Из-за равнодушия оккупантов с потребностями мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - говорится в сообщении.
Отмечается, украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под контролем Объединенных сил.
Напомним, с начала проведения операции Объединенных сил погибло 102 военнослужащих Вооруженных сил Украины.