ООС: боевики применяют запрещенное "минскими соглашениями" вооружение

"На приазовском направлении российские оккупанты активно применяют запрещенное "минскими соглашениями" вооружение, БПЛА и снайперов", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что боевики ведут провокационный огонь и пытаются выманить военнослужащих ВСУ, где с закрытой позиции работают вражеские снайперы.

Напомним, с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военный погиб.