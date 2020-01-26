ООС: боевики применяют запрещенное "минскими соглашениями" вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В зоне ООС боевики продолжают применять запрещенное "минскими соглашениями" вооружение, в том числе беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"На приазовском направлении российские оккупанты активно применяют запрещенное "минскими соглашениями" вооружение, БПЛА и снайперов", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что боевики ведут провокационный огонь и пытаются выманить военнослужащих ВСУ, где с закрытой позиции работают вражеские снайперы.
Напомним, с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военный погиб.