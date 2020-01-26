ООС: бойовики застосовують заборонене "мінськими угодами" озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У зоні ООС бойовики продовжують застосовувати заборонене "мінськими угодами" озброєння, в тому числі безпілотники. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"На приазовському напрямку російські окупанти активно застосовують заборонене "мінськими угодами" озброєння, БПЛА та снайперів", - сказано у повідомленні.
Військові зазначають, що бойовики ведуть провокативний вогонь та намагаються виманити військовослужбовців ЗСУ, де з закритої позиції працюють ворожі снайпери.
Нагадаємо, з початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, внаслідок чого один військовий загинув.