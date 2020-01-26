ООС: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції - є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. З початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, внаслідок чого один військовий загинув. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь вже 4 рази, наслідком чого, на превеликий жаль, є втрати з нашого боку", - зазначив він.
На Луганському напрямку близько 11-ї години противник з боку населеного пункту Березівське обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового – зі 120-го міномету, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, та Новотошківського – з міномету калібру 120-мм.
На Донецькому напрямку з 7-ї ранку окупанти зі станкових протитанкових гранатометів понад годину вели вогонь по позиціях наших військ в районі Красногорівки.
Крім того, з о пів на 8-му ранку, і також більше години, російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 82-мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілювали військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання поблизу Лебединського.
"За наявною на цей час інформацією, в результаті сьогоднішніх обстрілів один український воїн загинув", - додав він.
Нагадаємо, 25 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого було поранено одного військовослужбовця.