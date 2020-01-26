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ООС: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції - є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. З початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, внаслідок чого один військовий загинув. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

ООС: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції - є загиблий

"Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь вже 4 рази, наслідком чого, на превеликий жаль, є втрати з нашого боку", - зазначив він.

На Луганському напрямку близько 11-ї години противник з боку населеного пункту Березівське обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового – зі 120-го міномету, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, та Новотошківського – з міномету калібру 120-мм.

На Донецькому напрямку з 7-ї ранку окупанти зі станкових протитанкових гранатометів понад годину вели вогонь по позиціях наших військ в районі Красногорівки.

Крім того, з о пів на 8-му ранку, і також більше години, російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 82-мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілювали військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання поблизу Лебединського.

"За наявною на цей час інформацією, в результаті сьогоднішніх обстрілів один український воїн загинув", - додав він.

Нагадаємо, 25 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого було поранено одного військовослужбовця.

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