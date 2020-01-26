ООС: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции - есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. С начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военный погиб. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь уже 4 раза, следствием чего, к сожалению, есть потери с нашей стороны", - отметил он.
На Луганском направлении около 11 часов противник со стороны населенного пункта Березовское обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил у Орехового - с 120-го миномета, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, и Новотошковского - с миномета калибра 120-мм.
На Донецком направлении с 7 утра оккупанты из станковых противотанковых гранатометов более часа вели огонь по позициям наших войск в районе Красногоровки.
Кроме того, с половины 8 утра, и также больше часа, российско-оккупационные войска из минометов калибра 82-мм, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Лебединского.
"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних обстрелов один украинский воин погиб", - добавил он.
Напомним, 25 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.