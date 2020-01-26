ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. 25 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також відмічається робота снайперських пар. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Дев’ять обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
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- двічі неподалік Павлополя — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- поруч з Пісками — з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Авдіївки — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- два рази поблизу Березового — зі станкового протитанкового гранатомету — 2 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;
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- в районі населеного пункту Верхньоторецьке — гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- поруч з Водяним — з 82-мм міномету 10 мін;
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- неподалік Широкиного — з міномету калібру 82 мм — 3 міни, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- неподалік Катеринівки — з великокаліберного кулемету.
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Вчора, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.