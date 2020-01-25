У Донецькій області невідомі заклали вибухівку біля вокзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Донецькій області був виявлений вибуховий пристрій біля залізничної станції Верхньоторецьке. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку “Укрзалізниці” у Facebook.
“Вибуховий пристрій, про який повідомляють ЗМІ, виявлено за 70 метрів від залізничної станції селища Верхньоторецьке у Донецькій області”, — йдеться у повідомленні.
В “Укрзалізниці” зазначили, що зазначена територія не належить до залізничної станції.
“Завдяки професійним діям правоохоронців, його знешкоджено. Ніхто не постраждав”, — додали у пресцентрі.
Раніше бійці патрульної поліції полку “Київ” повідомили, що попередили вибух на залізничній станції на Донеччині.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донеччині чоловік вдома підірвався на вибуховому пристрої
Тоді, під час патрулювання території, прилеглої до вокзалу, правоохоронці виявили вибуховий пристрій. Місце події поліцейські негайно огородили та взяли під охорону, а для знешкодження небезпечної знахідки викликали співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Під час патрулювання на залізничній станції селища Верхньоторецьке, що у Донецькій області, працівники полку виявили підозрілий пристрій з кількох металевих модулів. Невстановлені контейнери із речовиною, схожою на пластид, лежали неподалік від головного входу до вокзалу”, — повідомили правоохоронці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі — ООС
“Після ретельного вивчення предметів працівники державної служби з надзвичайних ситуацій провели розмінування, під час якого під модулями додатково виявили 30-мм артилерійський снаряд, після чого все вилучили для подальшого знешкодження”, — додали у патрульній поліції.