Двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі – ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення ООС на Донбасі у суботу, 4 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил, інформує УНН.
"Сьогодні, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами, два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано один обстріл російсько-окупаційних військ по захисниках Новолуганського.
Нагадаємо, у 2019 році загинули 97 українських військових.