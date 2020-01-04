Бойовики здійснили один обстріл позицій ООС на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано один обстріл російсько-окупаційних військ по захисниках Новолуганського. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 4 січня, станом на 12:00, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл наших захисників в районі Новолуганського", - сказав представник Міноборони.
З його слів, починаючи з четвертої години ранку окупанти вели вогонь з АГС та великокаліберних кулеметів від Доломітного.
"Бойових втрат серед наших воїнів, внаслідок цього порушення режиму тиші окупантами, за наявною інформацією, немає", - додав Гуцуляк.
Як повідомлялося раніше в УНН, 3 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.