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У 2019 році загинули 97 українських військових

У 2019 році загинули 97 українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Бойові втрати української армії на Донбасі з початку 2019 року - 97 загиблих військових. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, пише BBC News Україна, передає УНН.

Зазначається, що від початку року в зоні Операції об’єднаних сил внаслідок боїв поранено 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців зазнали інших ушкоджень.

“Інші загиблі (померлі) — 77 осіб”, — додають у Генштабі про небойові втрати.

Всі ці дані — станом на 17 грудня 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФСБ намагалася завербувати українського військового із зони ООС

Серед загиблих військових у 2019 році — командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов, який підірвався на міні на передовій, а також волонтерка і кулеметниця батальйону “Донбас-Україна” Яна Червона.

Найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів, а також від підривів на мінах.

У 2018 році на Донбасі, за даними Генштабу, бойові втрати української армії склали 110 військових, а у 2017 році — 198 бійців.

Як повідомляв УНН, на Донбасі в результаті обстрілу 18 грудня, загинув цивільний мешканць. Пізніше за фактом вбивства цивільного було відкрито кримінальне провадження.

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