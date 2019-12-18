У 2019 році загинули 97 українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Бойові втрати української армії на Донбасі з початку 2019 року - 97 загиблих військових. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, пише BBC News Україна, передає УНН.
Зазначається, що від початку року в зоні Операції об’єднаних сил внаслідок боїв поранено 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців зазнали інших ушкоджень.
“Інші загиблі (померлі) — 77 осіб”, — додають у Генштабі про небойові втрати.
Всі ці дані — станом на 17 грудня 2019 року.
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Серед загиблих військових у 2019 році — командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов, який підірвався на міні на передовій, а також волонтерка і кулеметниця батальйону “Донбас-Україна” Яна Червона.
Найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів, а також від підривів на мінах.
У 2018 році на Донбасі, за даними Генштабу, бойові втрати української армії склали 110 військових, а у 2017 році — 198 бійців.
Як повідомляв УНН, на Донбасі в результаті обстрілу 18 грудня, загинув цивільний мешканць. Пізніше за фактом вбивства цивільного було відкрито кримінальне провадження.