За фактом вбивства цивільного на Донбасі відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За фактом загибелі цивільного мешканця під час обстрілу відкрите кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Так, проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України.
"За даними слідства, 18 грудня 2019 року, близько 12:37, з тимчасово окупованої території Донецької області незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" здійснено прицільний постріл із снайперської зброї по мирному громадянину – мешканцю міста Мар’їнка, який в цей час перебував на подвір’ї власного домоволодіння", - сказано у повідомленні.
Від кульового поранення у черевну порожнину 56-річний чоловік загинув на місці.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Донбасі в результаті обстрілу 18 грудня, загинув цивільний мешканць.