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За фактом вбивства цивільного на Донбасі відкрили кримінальне провадження

За фактом вбивства цивільного на Донбасі відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. За фактом загибелі цивільного мешканця під час обстрілу відкрите кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Так, проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

"За даними слідства, 18 грудня 2019 року, близько 12:37, з тимчасово окупованої території Донецької області незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" здійснено прицільний постріл із снайперської зброї по мирному громадянину – мешканцю міста Мар’їнка, який в цей час перебував на подвір’ї власного домоволодіння", - сказано у повідомленні.

Від кульового поранення у черевну порожнину 56-річний чоловік загинув на місці.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Донбасі в результаті обстрілу 18 грудня, загинув цивільний мешканць.

Українські Національні Новини

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