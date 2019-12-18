На Донбасі загинув цивільний
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На Донбасі в результаті обстрілу 18 грудня, загинув цивільний мешканць. Про це повідомляє пресслужба ООС, інформує УНН.
“Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, було поранено цивільного мешканця. Військовослужбовцями зі складу Об’єднаних сил було оперативно організовано евакуацію пораненого з під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу. Проте, нажаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі в результаті обстрілу у вівторок, 17 грудня, загинув старший солдат 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Василь Лісіцин.