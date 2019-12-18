На Донбассе погиб гражданский

“Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, были ранены гражданского жителя. Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу”, — говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в результате обстрела во вторник, 17 декабря, погиб старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Василий Лисицын.