На Донбассе погиб гражданский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На Донбассе в результате обстрела 18 декабря, погиб гражданский жителей. Об этом сообщает пресс служба ООС, информирует УНН.
“Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, были ранены гражданского жителя. Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу”, — говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе в результате обстрела во вторник, 17 декабря, погиб старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Василий Лисицын.