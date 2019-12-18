Стало відомо ім'я загиблого в зоні ООС військовослужбовця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На Донбасі в результаті обстрілу у вівторок, 17 грудня, загинув старший солдат 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Василь Лісіцин. Про це повідомляє пресслужба ООС, інформує УНН.

"Із сумом повідомляємо, що вчора, 17 грудня 2019 року, близько 19:00, в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень несумісних з життям старший солдат 28 омбр Василь Лісіцин. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Перебуваємо в скорботі разом із вами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за даними ООС, бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, є загиблий.

Нагадаємо, у день нормандського саміту бойовики сім разів обстріляли українські позиції, загинули троє бійців.

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