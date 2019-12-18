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ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. 17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

  • двічі поблизу Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • два рази неподалік Кримського — з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • поряд населеного пункту Травневе — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

  • в районі населеного пункту Широкине — зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
  • поряд Мар’їнки — з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.

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Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

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