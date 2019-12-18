ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

КИЕВ. 18 декабря. УНН. 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.