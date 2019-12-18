ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:
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- дважды вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- два раза неподалеку от Крымского — из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- рядом с населенным пунктом Майское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Два обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- в районе населенного пункта Широкино — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
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- рядом с Марьинкой — из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.
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Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.