Сьогодні у Мінську пройде перша зустріч контактної групи після "нормандського саміту"

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні, 18 грудня, пройде перше засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську після “нормандського саміту”, що пройшов 9 грудня в Парижі. Учасники ТКГ мають обговорити та втілити в життя ряд конкретних домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів “нормандської четвірки”: питання обміну полоненими, припинення вогню та узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення сторін, пише УНН.