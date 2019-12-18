Сьогодні у Мінську пройде перша зустріч контактної групи після "нормандського саміту"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні, 18 грудня, пройде перше засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську після “нормандського саміту”, що пройшов 9 грудня в Парижі. Учасники ТКГ мають обговорити та втілити в життя ряд конкретних домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів “нормандської четвірки”: питання обміну полоненими, припинення вогню та узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення сторін, пише УНН.
Раніше очільник МЗС України Вадим Пристайко заявив, що обмін військовополоненими, ймовірно, відбудеться до кінця року.
“Сподіваюся, що в середу (18 грудня - ред) буде оголошено конкретна дата припинення вогню... До кінця року, сподіваюся, ми обміняємо наших військовополонених, і ця домовленість теж буде досягнута в середу”, — сказав міністр в п’ятницю ввечері в етері одного з українських телеканалів.
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При цьому дата нового перемир’я, як розраховує Пристайко, буде призначена на 20 або 21 грудня.
Зокрема, про домовленість щодо конкретної дати звільнення військовополонених осіб раніше казав президент України Володимир Зеленський.
“Я з цим їхав (на „нормандський саміт“ — ред). Ми домовилися про обмін всіх на всіх, — сказав він. — Ми практично домовилися про дату 24 грудня. Останній день цього місяця — крайня дата”.
Нагадаємо, переговори у “нормандському форматі” відкривають вікно можливостей для імплементації мінських угод.
Додамо, що наступний саміт в нормандському форматі відбудеться за чотири місяці.
Як повідомлялося, “нормандська четвірка” обговорила програму дій на наступні чотири місяці.
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