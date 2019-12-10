Чубаров про "нормандську зустріч": в списках на обмін полоненими немає кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав, що формат обміну утримуваних осіб "всіх встановлених на всіх встановлених", який був прийнятий на "нормандському форматі", не включає в себе кримських татар. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року: "вони заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб". У такому формулюванні немає кримських політв'язнів, абсолютна більшість з яких кримські татари", - написав Рефат Чубаров.
Він також поцікавився у МЗС та найближчих помічників Президента України Володимира Зеленського про те, хто персонально писав текст узгоджених висновків.
Нагадаємо, під час зустрічі у "нормандському форматі" країни-учасниці погодили обмін утримуваними особами між Росією і Україною в форматі "всіх на всіх".