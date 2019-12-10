Чубаров о "нормандской встрече": в списках на обмен пленных нет крымских татар

"Общие согласованные выводы Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года: "они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая международному комитету Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам". В такой формулировке нет крымских политзаключенных, абсолютное большинство из которых крымские татары", - написал Рефат Чубаров.

Он также поинтересовался у МИДа и ближайших помощников Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто персонально писал текст согласованных выводов.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы согласовали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате "всех на всех".